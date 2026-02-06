Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Düziçi'nde devrilen cami minaresi elektrik tellerini kopardı

        Osmaniye Düziçi'nde devrilen cami minaresi elektrik tellerini kopardı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen cami minaresi, elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:09
        Osmaniye Düziçi'nde devrilen cami minaresi elektrik tellerini kopardı
        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen cami minaresi, elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu.

        Sedat Algan Caddesi üzerinde bulunan Haruniye Merkez Camisi'nin minaresi, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine devrildiği elektrik telleri koptu.

        Minare, vinç yardımıyla kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

