Osmaniye Düziçi'nde devrilen cami minaresi elektrik tellerini kopardı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen cami minaresi, elektrik tellerinin kopmasına sebep oldu.
Sedat Algan Caddesi üzerinde bulunan Haruniye Merkez Camisi'nin minaresi, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine devrildiği elektrik telleri koptu.
Minare, vinç yardımıyla kaldırıldı.
