Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi

        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde afette hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:31 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yıl dönümünde afette hayatını kaybedenlerin mezarları ziyaret edildi.


        Afette yakınlarını kaybedenler, sabahın erken saatlerinden itibaren Asri Mezarlık'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından oluşturulan "deprem şehitliği"ne gelmeye başladı.

        Aileler, yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

        Depremde kızını, damadını ve 2 torununu kaybeden Mustafa Aksu, yaşanan felaketi dün gibi hatırladığını söyledi.

        Deprem sırasında yerinden kalkmayıp dua ettiğini anlatan Aksu, sonrasında gittiği kızının evinin bulunduğu mahallede ise gördüğü manzarayı unutamadığını dile getirdi.

        Güllü Aksu da kızı, damadı ve 2 torununun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı

        Benzer Haberler

        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremde yaşamını yitirenler için dua etti
        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremde yaşamını yitirenler için dua etti
        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim...
        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, depremlerin yıl dönümünde Osmaniye'de hatim...
        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde 'sessiz' yürüyüş
        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde 'sessiz' yürüyüş
        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 3. yılında deprem şehitleri anıldı
        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinin 3. yılında deprem şehitleri anıldı
        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı
        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu: