        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı süren 819 deprem konutunun, ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:09 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:09
        Osmaniye'de 819 deprem konutu ay sonuna kadar tamamlanacak
        Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yapımı süren 819 deprem konutunun, ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

        Vali Erdinç Yılmaz, TOKİ tarafından depremzedeler için Çamlıca Mahallesi'nde yapımı süren 2. etap deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

        Yapımı süren 570 konutta sona gelindiğini belirten Vali Yılmaz, "Bahçe ilçemizde Çamlıca Mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları da neredeyse tamamlandı. İnce işleri tamamlayıp, hem burasının hem birinci etabın teslimatını ayın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

        Vali Yılmaz, yüksek standartlarda yapılan konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

