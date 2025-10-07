Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kaymakam Erdinç Dolu'dan Kadirli Devlet Hastanesi'ne ziyaret

        Osmaniye'de Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Erdinç Dolu'dan Kadirli Devlet Hastanesi'ne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

        Dolu, ziyarette bir araya geldiği başhekim Hakkı Özdoğan ve hastane müdürü Hazım Nacar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra servisleri gezen Kaymakam Dolu, tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti.

        Dolu, vatandaşlara acil şifalar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
        Osmaniye'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 13 firari zanlıdan 6'sı...
        Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 13 firari zanlıdan 6'sı...
        Osmaniye'de camide engelli bireyler için program düzenlendi
        Osmaniye'de camide engelli bireyler için program düzenlendi
        Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi
        Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi
        Osmaniye'de motosikletle bahçe duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti
        Osmaniye'de motosikletle bahçe duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti