        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü

        Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:56 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:56
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için yürüdü
        OKÜ Yeniler Kulübü öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum örgüt temsilcilerinin de katıldığı yürüyüş, kampüs ana giriş kapısı önünde başladı.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan grup, sloganlar atarak üniversite kütüphanesi önüne kadar yürüdü.

        Burada basın açıklaması yapan kulüp başkanı Yakup Demir, Filistin'de yaşanan sömürü ve zulmün ikinci yılını doldurduğunu belirtti.

        Gazze'de yaşanan insanlık dramının, bölgedeki abluka ve kuşatma politikasıyla daha da derinleştiğini vurgulayan Demir, "Bugün burada hem Filistin halkına destek çağrımızı yenilemek hem de uluslararası kamuoyunu ve devletleri harekete davet etmek amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz." diye konuştu.

        Demir, bugünün Filistin halkı için bir milat olmasını dilediğini dile getirerek, "Hep birlikte Mescid-i Aksa'nın avlusunda ümmet olalım. İslam'ın sancağı altında toplanalım. Bu ses dünyayı saran zulmün üzerine adaletin tokmağı gibi inecek. Bütün dünya Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyana kadar bizler bu davayı haykırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

