Osmaniye'de camide engelli bireyler için program düzenlendi

Taşçı, bu tür buluşmaların farkındalığı artırdığını ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini kaydetti.

Etkinliğe katılan İl Müftüsü Ahat Taşcı, camilerin toplumsal dayanışmanın da merkezi olduğunu belirtti.

Zafer Camisi'nde yapılan programda din görevlileri, bedensel ve zihinsel engelli bireylerle Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler söyledi.

İl Müftülüğünce, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami Engelli Buluşması" programı düzenlendi.

