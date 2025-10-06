Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de camide engelli bireyler için program düzenlendi

        –Osmaniye'de Zafer Camisi'nde bedensel ve zihinsel engelli bireylerin katılımıyla program yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 11:43 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:43
        Osmaniye'de camide engelli bireyler için program düzenlendi
        –Osmaniye'de Zafer Camisi'nde bedensel ve zihinsel engelli bireylerin katılımıyla program yapıldı.

        İl Müftülüğünce, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Cami Engelli Buluşması" programı düzenlendi.

        Zafer Camisi'nde yapılan programda din görevlileri, bedensel ve zihinsel engelli bireylerle Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler söyledi.

        Etkinliğe katılan İl Müftüsü Ahat Taşcı, camilerin toplumsal dayanışmanın da merkezi olduğunu belirtti.

        Taşçı, bu tür buluşmaların farkındalığı artırdığını ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini kaydetti.

        Etkinlik sonunda katılımcılara gül hediye edildi.

