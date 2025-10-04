Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de motosikletle bahçe duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motosikletle bahçe duvarına çarpan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 22:30 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:30
        Osmaniye'de motosikletle bahçe duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti
        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde motosikletle bahçe duvarına çarpan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Yukarı Karderesi köyünde Mehmet A'nın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, incelemenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

