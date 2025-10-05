Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi

        Osmaniye'de uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 250 bin ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:02 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 250 bin ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.Ç.P, M.P. ve A.Y'nin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

        Adreslerde yasal mevzuata uygun şekilde saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen 250 bin ilaç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de motosikletle bahçe duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti
        Osmaniye'de motosikletle bahçe duvarına çarpan çocuk hayatını kaybetti
        Osmaniye'de otomobildeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Osmaniye'de otomobildeki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
        Komşusunun motosikletini izinsiz alıp, duvara çarpıp öldü
        Komşusunun motosikletini izinsiz alıp, duvara çarpıp öldü
        Işıklarda bekleyen otomobilin alev alev yanması kamerada
        Işıklarda bekleyen otomobilin alev alev yanması kamerada
        Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 8 yaralı
        Osmaniye'de yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 8 yaralı
        Osmaniye'de tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı
        Osmaniye'de tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı