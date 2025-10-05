Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 250 bin ilaç ele geçirildi

Adreslerde yasal mevzuata uygun şekilde saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen 250 bin ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler M.Ç.P, M.P. ve A.Y'nin ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Osmaniye'de uygun koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 250 bin ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.