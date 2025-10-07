Osmaniye'de "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri başladı
Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri törenle başladı.
Etkinlikler kapsamında, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi hokey sahasına kadar gerçekleştirilen yürüyüşte amatör sporcular 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.
Buradaki açılış töreninde konuşan Vali Yılmaz, sporun insan sağlığı için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından etkinlik kapsamında spor gösterileri gerçekleştirildi.
