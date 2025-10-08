Habertürk
Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de 1 milyon 250 bin makaron ele geçirildi

        Osmaniye'de iş yerinde 1 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 16:54 Güncelleme: 08.10.2025 - 16:59
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaşlı Mahallesi'ndeki A.A'nın iş yerinde arama yaptı.

        Aramada 1 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

