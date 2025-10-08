Osmaniye'de 1 milyon 250 bin makaron ele geçirildi
Osmaniye'de iş yerinde 1 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de iş yerinde 1 milyon 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaşlı Mahallesi'ndeki A.A'nın iş yerinde arama yaptı.
Aramada 1 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.