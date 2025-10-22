Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Lig 1. etap maçları Osmaniye'de başladı

Müsabakalar 26 Ekim'e kadar sürecek ve ilk üç takım play-off etabında mücadele edecek.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü hokey sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda, YFO Haydarpaşa, İndos SK, Tempo 80, Adana Hokey, Gaziantep Polisgücü takımları mücadele ediyor.

