Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 00:44 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        L.F. yönetimindeki 80 DA 324 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolu Reşadiye köyü mevkisinde, H.Ö. idaresindeki 80 AEC 273 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile H.Ö'nün kullandığı araçtaki Z.Ö. ve P. Ö. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Anadolu Efes sonunu getiremedi!
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        Babayı ve oğulu öldüren kavga! 5 tutuklama
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        ABD Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Kazada aynı aileden 3 kişi can verdi
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Fal ve büyü ile dolandırdılar
        Sürücüsüz kaza
        Sürücüsüz kaza
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Kadirli'de okullara spor malzemeleri dağıtıldı
        Kadirli'de okullara spor malzemeleri dağıtıldı
        Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Çebi, Kadirli'de incelemelerde bulundu
        Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Çebi, Kadirli'de incelemelerde bulundu
        Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: Temizlik işçisi son...
        Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı: Temizlik işçisi son...
        Amanos Dağları'ndaki sonbahar renkleri şölenine çöp yığını gölgesi
        Amanos Dağları'ndaki sonbahar renkleri şölenine çöp yığını gölgesi
        Osmaniye'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Osmaniye'de Gazze yararına kermes düzenlendi
        Eski KAVAK Şube Başkanı Vayısoğlu için Kadirli ilçesinde anma programı düze...
        Eski KAVAK Şube Başkanı Vayısoğlu için Kadirli ilçesinde anma programı düze...