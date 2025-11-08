Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
L.F. yönetimindeki 80 DA 324 plakalı otomobil, Kadirli-Sumbas kara yolu Reşadiye köyü mevkisinde, H.Ö. idaresindeki 80 AEC 273 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile H.Ö'nün kullandığı araçtaki Z.Ö. ve P. Ö. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
