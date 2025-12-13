Osmaniye'de kümeslerden tavuk çalan zanlı tutuklandı
Osmaniye'de, kümeslerden tavuk çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata Mahallesi'nde 4 kümesten 9 tavuk çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.
Hırsızlık zanlısı S.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
