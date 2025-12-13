Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de kümeslerden tavuk çalan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de, kümeslerden tavuk çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:24 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:24
        Osmaniye'de kümeslerden tavuk çalan zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de, kümeslerden tavuk çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korkut Ata Mahallesi'nde 4 kümesten 9 tavuk çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

        Hırsızlık zanlısı S.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

