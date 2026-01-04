Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı
Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları düzenlendi.
Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları düzenlendi.
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında organize edilen yarışmaya farklı illerden 450 sporcu katıldı.
Millet Bahçesi, Masal Park ve Cebelibereket Konteyner Çarşı'da oluşturulan parkurlarda gerçekleştirilen yarışmalar 14 kategoride yapıldı.
Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Çenet, ödül törenindeki konuşmasında, yarışmaların kentler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.