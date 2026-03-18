        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Osmaniye'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bir sonraki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı'mızı başkan yapmak suretiyle Osmaniyelinin, vatandaşlarımızın ve 81 vilayetimizin istediğini hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 20:10 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Osmaniye'de iftar programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bir sonraki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı'mızı başkan yapmak suretiyle Osmaniyelinin, vatandaşlarımızın ve 81 vilayetimizin istediğini hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

        Yayman, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca parti binası önünde düzenlenen "Teşkilat Vefa İftar Yemeği ve Bayramlaşma" programına katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Yayman, Bahçeli'nin memleketinde olmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

        Yayman, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu belirterek, "Bir sonraki seçimlerde yeniden Cumhurbaşkanı'mızı başkan yapmak suretiyle Osmaniyelinin, vatandaşlarımızın ve 81 vilayetimizin istediğini hep birlikte hayata geçireceğiz." diye konuştu.

        Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutlayan Yayman, "Çanakkale, 'Sen, ben yok biz var, vatan var, bayrak var' diyenlerin, bu vatan uğruna şehit düştükleri yerdir. Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet, şükran ve duayla anıyoruz. Onlar, onların kahramanlıkları olmasaydı vatanımız emperyalistler tarafından işgal edilecekti." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, bölgedeki gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

        "Emperyalistler yeniden şimdi bölgemize gelmiş durumdalar. Bu emperyalistlere karşı Çanakkale'de nasıl bir ve beraber karşı durduysak bugün de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iç cephemizi güçlendireceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız ve Allah nasip ederse inşallah bayrağı indirmeyeceğiz, ezanı susturmayacağız ve vatanımızı asla ama asla böldürmeyeceğiz."

        Yayman, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Programda, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!
        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Çekiçten çekime U dönüşü
        Çekiçten çekime U dönüşü
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Osmaniye'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Sorunlar savaşla değil, diplomasi...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "Sorunlar savaşla değil, diplomasi...
        AK Parti'li Yayman: Diplomasi masası kurulmalı, barışa fırsat tanınmalıdır
        AK Parti'li Yayman: Diplomasi masası kurulmalı, barışa fırsat tanınmalıdır
        Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de 18 Mart dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi
        Osmaniye'de 18 Mart dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi
        Osmaniye'de kontrolden çıkan şarjlı motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
        Osmaniye'de kontrolden çıkan şarjlı motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı