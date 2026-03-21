        Adana'da otobüs kazasında ölen kişinin cenazesi Osmaniye'de defnedildi

        Adana'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yolculardan İlknur Anaç'ın (68) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

        Giriş: 21.03.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Adana'nın Kozan ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Anaç'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü.

        Anaç için Yukarı Çıyanlı köyü Karatopaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

        Kılınan namazın ardından Anaç'ın cenazesi, babası Ahmet Anaç'ın mezarının yanında toprağa verildi.

        Anaç'ın kuzeni Ali Durmuş, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığından emekli olan Anaç'ın ailesi ve yakınlarıyla bayramlaşmak üzere memleketi Osmaniye'ye gelmek için yola çıktığını ancak kazada hayatını kaybettiğini söyledi.

        Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, dün Adana'nın Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        İran: Savaşın kalıcı olarak sonra ermesini istiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        "Güvende hissetmiyorum"
        "Güvende hissetmiyorum"

        Benzer Haberler

        Depremzede Eroğlu ailesi yeni evlerinde ilk bayram sevincini yaşadı
        Depremzede Eroğlu ailesi yeni evlerinde ilk bayram sevincini yaşadı
        Osmaniye'de buruk bayram
        Osmaniye'de buruk bayram
        Osmaniye'de 33 yıllık bayramlaşma geleneği sürüyor
        Osmaniye'de 33 yıllık bayramlaşma geleneği sürüyor
        Osmaniye'de yoğun yağmur sonrası yol çöktü
        Osmaniye'de yoğun yağmur sonrası yol çöktü
        Meme kanseri olan kediden 330 gram tümör temizlendi
        Meme kanseri olan kediden 330 gram tümör temizlendi
        Bayram namazı yolunda kaza: Araç dereye uçtu, 1 kişi hayatını kaybetti
        Bayram namazı yolunda kaza: Araç dereye uçtu, 1 kişi hayatını kaybetti