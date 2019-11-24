Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde sürücüsünün kalp geçirdiği iddia edilen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre kazada 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, TarsusAdanaGaziantep otobanı (TAG) Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep’ten İzmir’e giden 27 BEN 51 plakalı otobüsün sürücüsü Mustafa B., iddiaya göre seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 41 kişi bulunan otobüsteki 27 kişi yaralandı. Yaralılardan 11’i olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise Osmaniye ilindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OSMANİYE 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:28

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.