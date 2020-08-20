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Kadirli’de 65 yaş ve üstü kişiler için bazı kısıtlamalar getirildi

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Covid19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler için bazı yeni kısıtlamalar getirildi.

Kadirli’de 65 yaş ve üstü kişiler için bazı kısıtlamalar getirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Covid19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler için bazı yeni kısıtlamalar getirildi.
Kadirli İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "65 yaş ve üstü kişilerin sağlıklarını korumak amacıyla düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi vb. gibi toplu etkinliklere birinci derece akraba hariç (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, vergi mükellefleri hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını 10.0017.00 saatleri arasında kullanabilmelerine, günün diğer saatlerinde ise toplu taşıma araçlarını kullanmalarının sınırlandırılmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla pazar yerleri, sosyete pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarınca gerekli desteğin sağlanmasına, piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensuplarının bir arada bulunmak suretiyle istifade edebilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ise sağlıklarının korunabilmesi amacıyla sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanlardan istifade edebilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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