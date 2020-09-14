Osmaniye’de bir köy karantinaya alındı Covid-19 tedbirleri kapsamında Kadirli ilçesi Tatarlı köyüne 14 gün süre ile giriş çıkışlar kısıtlandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile ilçeye bağlı Tatarlı köyü karantinaya alınarak köye giriş çıkışlar 14 gün süre ile kısıtlandı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kadirli ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Tatarlı köyünde Covid19 vakası görülmesinden dolayı filyasyon çalışması kapsamında Tatarlı köyü 14.09.2020 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren 27.09.2020 Pazar günü saat 08.00'e kadar köye giriş çıkışlar kısıtlanarak karantinaya alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.