Osmaniye’de bir köy karantinaya alındı Covid-19 tedbirleri kapsamında Kadirli ilçesi Tatarlı köyüne 14 gün süre ile giriş çıkışlar kısıtlandı

Altın fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Covid19 tedbirleri kapsamında ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile ilçeye bağlı Tatarlı köyü karantinaya alınarak köye giriş çıkışlar 14 gün süre ile kısıtlandı.

Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kadirli ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilçeye bağlı Tatarlı köyünde Covid19 vakası görülmesinden dolayı filyasyon çalışması kapsamında Tatarlı köyü 14.09.2020 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren 27.09.2020 Pazar günü saat 08.00'e kadar köye giriş çıkışlar kısıtlanarak karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.