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Geçmişe özlem kaset satışlarını artırdı Gelişen teknolojiyle yok olmaya yüz tutan kasetler yeniden alıcı bulmaya başladı Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaset satışlarında ekonomik olarak tokat yediklerini söyleyen kasetçi Yusuf Eser, 1980’li yıllarda kasetleri tezgah altına saklayarak hatırlı müşterilerine sattıklarını anlattı

İHA

Geçmişe özlem kaset satışlarını artırdı Gelişen teknolojiyle yok olmaya yüz tutan kasetler yeniden alıcı bulmaya başladı Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kaset satışlarında ekonomik olarak tokat yediklerini söyleyen kasetçi Yusuf Eser, 1980’li yıllarda kasetleri tezgah altına saklayarak hatırlı müşterilerine sattıklarını anlattı

Osmaniye’de 1980’li yıllara damga vuran kasetler teknolojinin gelişmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutarken, satışların tekrardan başlaması kaset satan esnafın yüzünü güldürdü.
1960’lı yıllardan itibaren müzik dünyasına bomba gibi düşen kasetler 1980’li yıllarda altın çağını yaşadı. Bu yıllarda kaset çıkaran şarkıcılar milyonlarca kaset satarken, kasetçi esnafının da ekonomik anlamda yüzü gülüyordu. Gelişen teknolojiyle birlikte yok olmaya yüz tutan kasetler Osmaniye’de tekrardan satılmaya başlandı. Özellikle gençlerin nostaljiye duydukları özlemden dolayı kaset satışları artmaya başladı.
Eskiye duyduğu özlemi dile getiren kasetçi Yusuf Eser, gelişen teknolojinin kendilerine ekonomik olarak tokat vurduğunu söyledi.

“Kasetleri tezgahın altına saklardık”
Yeni çıkan kasetleri herkese vermediklerini ifade eden Yusuf Eser, “80’li yıllarda plaklar rövanştaydı. 80’lerde ekolayzırlı teypler çıkınca insanlar kasetlere rağbet etmeye başladı. İyi hatırlıyorum 80’li yıllarda bu işe başladığımda Gül Ahmet’in "Medinem" kaseti çıkmıştı. Bir günde 200300 tane kasetini sattığımı biliyorum. Sonra İbrahim Tatlıses’in kasetleri çıkardı. Biz belediyeye ilan verirdik. İbrahim Tatlıses’in kaseti çıktı, satılmaya başlandı diye. Kaset geldiği zaman 300400 tane gelirdi. Herkese kasetleri vermezdik. Tezgahın altına koyardık. Çok sevdiğimiz hatır gönül olan arkadaşlarımıza verirdik. Latif Doğan’ın "Küstüm" kaseti çıktığında rekor kırmıştı. Küstüm moda olmuş herkesin ağzında Küstüm vardı” dedi.

“Teknoloji ekonomik anlamda tokat vurdu”
Teknolojinin bu kadar hızlı gelişeceğini düşünemediklerini belirten Eser, “O dönemlerden bu dönemlere kadar kasette çok güzel paralar kazandık. Tabi teknolojinin bu kadar çabuk gelişeceğini tahmin edemiyorduk. Bu bize çağın vurduğu büyük bir tokat bu yani ekonomik anlamda biz sarsıldık. Kasetten sonra CD’ye geçtik. CD’de de büyük satışlar oldu. İbrahim Tatlıses’in CD’sinin ben 1 milyon sattığını biliyorum. Kaseti de 1,5 milyon satıyordu. Daha sonra internet çıkınca biz bir de CD’den tokat yedik. Büyük ekonomik sıkıntılar yaşadık. Teknolojiden sonra şimdi insanlar özellikle gençler plaklara dönmeye başladı. Plaklar şimdi tekrardan basılmaya başlandı. Büyük firmalar şimdi sanatçıların plaklarını basıyorlar. Son zamanlarda kasete de büyük rağbet var. Gençler geliyor sevdikleri şarkıcıların kasetlerini istiyorlar. İlginçtir burada kendilerine dinlettiğim zaman müziğin sesi ne kadar güzelmiş diyorlar. Bu da beni sevindiriyor. Gençlerin nostaljiye bir özlemleri var” diye konuştu.

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