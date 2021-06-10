Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı yapılacak

Osmaniye'de Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışması yapılacak.

Kastabala Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmasının yürütülmesine dair 4065 sayılı Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetede yayımlandı. 2863 sayılı ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 35. maddesi gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi adına başlatılacak olan kazının başkanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir yapacak.

Kültür turizmi açısından Osmaniye’nin büyük fırsatlara sahip olduğunu ifade eden Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, “Osmaniye’nin bulunduğu ve genişlediği bölgenin genelinde arkeolojik merkezlerin sayıca fazla olması, Osmaniye ilinin Anadolu' da bulunduğu konumunun sunduğu doğal zenginlikleri nedeniyle insanlık tarihinin her aşamasında iskan gördüğünü kanıtlar. Kastabala antik kenti ve yakın çevresi gerek kültür mirasının çeşitliliği, gerekse kültür turizmine sunulacak arzın çok çeşitli olması nedeniyle bizlere uzun yıllar bu turizm türüyle ekonomik yararlar elde etmeyi vaat etmektedir. Bizde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak Kastabala’nın hak ettiği ilginin arttırılmasında yapıcı katkılar sağlayacağız” diye konuştu.

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