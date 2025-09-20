Osmanlı otağ çadırlarının motifleri günümüz modasına taşındı

Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşan Aktarım Sergisi'nde, deri işleri ve saraciye ustası Heves Kayın'ın el emeğiyle hazırladığı çanta, ceket, şapka ve yemeni ayakkabı gibi eserler yer alıyor.

Otağ hümayun çadırlarındaki 16. ve 17. yüzyıl motiflerinin deri üzerine işlendiği sergi, kültürel mirasın geleneksel tekniklerle modern tasarımlara aktarılmasını amaçlıyor.

Serginin hazırlık sürecine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kültür ve Yaşayan Miras Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve serginin küratörü Sıddı Zübeyde Atan Bülbül, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması, sürdürebilirliği ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla projenin yürütüldüğünü söyledi.

Aktarım Sergisi'nin de Otağ Hümayun Çadırlarının desenlerinin saraciye sanatı ile günümüz kıyafetlerine aktarıldığını belirten Bülbül, "Aktarım işlemlerini yaparken adıyla müsemma, tamamen dönemine uygun teknikle uygulamalar ve yine dönemine uygun olan malzemelerle, hiçbir teknolojik araç kullanılmadan tüm eserler el işçiliğiyle hayata geçirildi" diye konuştu.

Sanatçı Heves Kayın ile yollarının kesişmesiyle uzun süredir planladıkları sergiyi hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Bülbül, "Ama tabii emeğin büyük bir kısmı hem fiziken hem ruhen Heves Kayın'a ait. Bir küratör olarak da onu sahaya taşımak, görünür kılmak ve hak ettiği değeri sanatseverlerle buluşturma kısmı da benim çalışmalarımla gerçekleşebiliyor" dedi.

Bülbül, serginin planlama sürecinde uyum ve bütünlüğe özellikle dikkat ettiklerini belirterek, ortaya çıkan işlerin estetik açıdan da çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Serginin asıl amacının somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu vurgulayan Bülbül, "Bazı şeyler teknolojiyle bizi çok ileriye götürüyor ama ruhu kaybetmeden de hayatın içinde estetik şeylerle varlığımızı sürdürebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu gelen gençlere anlatmayı çok istiyorum" ifadesini kullandı.

OTAĞ HÜMAYUN ÇADIRLARININ DESENLERİ MODERN TASARIMLARA UYARLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Heves Kayın da uzun yıllar deri işleri ve saraciye üzerine çalıştığını, eğitmenliğin ardından artık üretime ağırlık vermek istediğini söyledi.