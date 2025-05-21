ÖSYM 2025 takvimi ile sınav ve başvuru tarihleri belli oldu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca adayın eğitim ve kariyer yolculuğunda belirleyici rol oynayan 2025 yılı sınav takvimini yılın başında duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) gibi önemli sınavların başvuru ve oturum tarihleri resmiyet kazandı. Üniversiteye geçişten kamuya atamaya kadar birçok hedefi olan adaylar için bu takvim, yıl boyunca rehber niteliği taşıyor. İşte detaylar...
Üniversite hayali kuran gençler, kamuya atanmayı bekleyen memur adayları ve akademik kariyer planlayan binlerce kişi 2025 ÖSYM sınav takvimini merakla bekliyordu. Beklenen açıklama yılın başında geldi; YKS, KPSS, ALES ve DGS gibi kritik sınavların tarihleri belli oldu. Sınav maratonuna hazırlanan adaylar için geri sayım başlarken, başvuru süreçleri ve sınav oturumları da gündemdeki yerini aldı. İşte ayrıntılar...
ÖSYM 2025 SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2025 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" internet sitesinden ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1): 16 Şubat 2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2): 22 Temmuz 2025
MSÜ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
YDS NE ZAMAN?
YDS 2025 sınavları 9 Mart 2025 ve 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
TUS NE ZAMAN?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuru işlemleri 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ise 23 Mart 2025 tarihinde uygulandı.
ALES NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1): 13 Nisan 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2): 6 Temmuz 2025
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3): 23 Kasım 2025