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ÖSYM AÇIKLADI! 2021-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2021-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı. 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-YÖKDİL/1 Sınavı Sonuçları araştırılıyor. 2021-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2021-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM AÇIKLADI! 2021-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2021-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı

Yükseköğretimde yabancı dil tespit sınavı puanına ihtiyacı olan adayların katıldığı 2021 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı. Başvuruları 5-15 Şubat'ta tamamlanan 2021 YÖKDİL sınavı sonuçları araştırılıyordu. 2021 YÖKDİL Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday cevapları ve cevap anahtarları da erişime açıldı. 2021-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2021-YÖKDİL/1 sonuç sorgulama ekranı

2021 YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM resmi internette yayınlanan açıklamaya göre 28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2021 YÖKDİL/1 SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YÖKDİL/1 CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları da sisteme yüklendi.

2021 YÖKDİL/1 sınavına giren adaylar, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle inceleyebilirler.

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