2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren tüm adayların 18-26 Haziran tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve onaylamaları gerekiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 26 Haziran saat 16.00’da sona erecek. Adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacak.

ÖSYM'DEN YKS BİLGİ GÜNCELLEME UYARISI

ÖSYM’nin açıklaması şöyle:

“Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 18-26 Haziran tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr

ÖSS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor. Eğitim bilgisi e-Okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında aynı adresten bu eğitim bilgilerini seçerek 26 Haziran saat 16.00’ya kadar onaylamalılar. Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

SON GÜNCELLEME TARİHİ NE ZAMAN?

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 26 Haziran saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacak. 2019-YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 26 Haziran saat 16.00’da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arz ediyor. OBP’ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacak.

Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacak (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan ve dal bilgileri kullanılacak). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak. 2019-YKS adaylarına önemle duyurulur.”