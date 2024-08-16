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        ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek

        ÖSYM Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:33
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        ÖSYM hafta sonu 2 sınav düzenleyecek
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        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. dönem 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem ise sadece Ankara'da uygulanacak.

        İki sınav şeklinde yapılacak 2024-TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

        2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin birinci aşaması saat 10.15'te, ikinci aşaması ise saat 14.45'te başlayacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.

        2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi sınavı için 1097 salon, 77 bina kullanılacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi sınavı için ise 1096 salon, 77 bina kullanılacak.

        2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönemin iki aşaması ise toplam 6 bina, 83 salonda yapılacak.

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        Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

        Sınavların sonuçları, 12 Eylül'de açıklanacak.

        254 ADAY SINAV ÜCRETİNDEN MUAF TUTULDU

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-TUS 2. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 31 bin 692 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne de 31 bin 651 adayın katılacağını bildirdi.

        İki aşamada gerçekleştirilecek 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavına ise toplam 1612 adayın katılacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti: "Sınavlarda toplam 8 bin 69 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması için 1025 emniyet mensubu sınavlarda görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diliyorum. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 254 aday bu haktan yararlandı."

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