ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI! 2027 YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL başvuruları ne zaman alınacak, sınav tarihi ne zaman?

2027 yılına ait ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ve Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar ÖSYM sınav takvimine ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2027 YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL başvuruları ne zaman alınacak, sınav tarihi ne zaman? İşte, 2027 KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, YKS başvuru ve sınav tarihleri…

ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2027 sınav takviminde yıl boyunca yapılacak sınavların tarihleri yer aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri takvimde duyuruldu.

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