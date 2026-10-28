ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI! 2027 YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL başvuruları ne zaman alınacak, sınav tarihi ne zaman?
KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, YKS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Üniversite sınavı ve kamu personeli seçme sınavı başta olmak üzere pek çok sınavın başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, YKS, KPSS, DGS, ALES ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte, 2027 ÖSYM sınav takvimi…
2027 yılına ait ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2027-YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ve Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar ÖSYM sınav takvimine ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2027 YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL başvuruları ne zaman alınacak, sınav tarihi ne zaman? İşte, 2027 KPSS, DGS, ALES, MSÜ, YÖKDİL, YKS başvuru ve sınav tarihleri…
ÖSYM 2027 SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI
ÖSYM tarafından yayımlanan 2027 sınav takviminde yıl boyunca yapılacak sınavların tarihleri yer aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri takvimde duyuruldu.
2027 YKS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2027-YKS, 19-20 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 19 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran Pazar günü uygulanacak.
YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular 16-18 Mart tarihlerinde yapılabilecek. Sınav sonuçlarının 21 Temmuz 2027'de açıklanması planlanıyor.
2027 MSÜ VE DGS SINAV TARİHLERİ
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 20 Mart 2027'de yapılacak. Başvurular 13 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 16 Şubat 2027 olarak belirlendi. MSÜ sonuçları 15 Nisan 2027'de açıklanacak.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 18 Temmuz 2027'de gerçekleştirilecek. DGS başvuruları 26 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 15 Haziran 2027 olacak. Sınav sonuçlarının 12 Ağustos 2027'de açıklanması planlanıyor.
2027 KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 12 Eylül 2027'de yapılacak. Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü 18 Eylül, ikinci günü ise 19 Eylül olacak.
ÖSYM takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvurular 8 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumları için ise 19 Temmuz 2027'de başlayacak. Geç başvurular Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 28 Temmuz, Alan Bilgisi oturumları için 29 Temmuz 2027'de yapılabilecek. Sınav sonuçlarının 13 Ekim 2027'de açıklanması planlanıyor.
2027 ALES SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2027 yılında üç oturum halinde yapılacak.
ALES/1: Sınav 18 Nisan 2027'de yapılacak. Başvurular 24 Şubat-4 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 17 Mart, sonuç açıklama tarihi 7 Mayıs olacak.
ALES/2: Sınav 11 Temmuz 2027'de yapılacak. Başvurular 25 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 9 Haziran, sonuç açıklama tarihi 30 Temmuz olacak.
ALES/3: Sınav 28 Kasım 2027'de yapılacak. Başvurular 12-20 Ekim tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 27 Ekim, sonuç açıklama tarihi 17 Aralık olacak.
2027 YÖKDİL SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 2027 yılında iki oturum halinde yapılacak.
YÖKDİL/1 sınavı 28 Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Başvurular 12-20 Ocak tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 28 Ocak, sonuç açıklama tarihi 26 Mart olacak.
YÖKDİL/2 ise 25 Temmuz 2027'de uygulanacak. Başvurular 8-16 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü 23 Haziran olarak belirlendi. Sınav sonuçlarının 13 Ağustos 2027'de açıklanması planlanıyor.
2027 MEB-AGS, ÖABT VE ÖZYES SINAV TARİHLERİ
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 8 Mayıs 2027'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 9 Mayıs 2027'de yapılacak. Başvurular 19-29 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 6 Nisan, sonuç açıklama tarihi 11 Haziran 2027 olacak.
YKS kapsamında spor bilimleri programları için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 21-24 Temmuz 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular 1-10 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü 17 Haziran, sonuç açıklama tarihi 18 Ağustos 2027 olacak.