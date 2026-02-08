Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Otel sahibinden rüşvet aldı iddiası | Son dakika haberleri

        Otel sahibinden rüşvet aldı iddiası

        İstanbul Bakırköy'de bir otel sahibinden rüşvet aldığı iddia edilen zabıta memuru B.Y. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 17:49 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otel sahibinden rüşvet aldı iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakırköy'de ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibi A.İ.’den rüşvet aldığı iddia edilen Bakırköy Belediyesi’nde görevli zabıta memuru B.Y., gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        “Bakırköy Belediyesi’nde zabıta memuru olarak görev yapmakta olan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.’den ruhsat işlemlerine ilişkin olarak rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştıkları liseliyi döven biri sınıf arkadaşı 4 öğrenci tutuklandı

        Eskişehir'de lise 11'inci sınıf öğrencisi K.N.A., tartıştığı sınıf arkadaşı Y.Z. ve beraberindeki 3 kişi tarafından okul önünde dövüldü. Çenesi ve omuriliği kırıldığı tespit edilen K.N.A., hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, K.N.A.'nın babası Cahit A., "Oğlum çene kı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        HT Spor'da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
        HT Spor'da derbi heyecanı: Beşiktaş - Fenerbahçe
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural