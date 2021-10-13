Ruslar ve İngilizler birbirine girdi! "Sevgilime baktın!" 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da, iki turist grubu arasındaki kavga, pazartesi akşamı Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde yaşandı. Otelde konaklayan Rus ve İngiliz turistler, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı.

ÖNCE BİR RUS VE BİR İNGİLİZ KAVGA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Rus gruptan bir kişi ile diğer gruptan İngiliz turist, birbirlerine saldırdı. 'Kız arkadaşıma neden baktın?' tartışması yüzünden çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

İKİ GRUP İZLEYİP KAVGAYA GİRDİ

İki turist grubu birebir kavgayı önce seyretti, ardından kavgaya dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Otelde konaklayan diğer turistler, kavgayı korku dolu gözlerle izlerken, tesis çalışanları gruba müdahale edemedi.

RUS'UN BURNU, İNGİLİZ'İN KOLU KIRILDI

Rus turist, bahçe masa ve koltuklarını parçaladı. Turistlerin kız arkadaşları çığlık atarak bahçeye gelip kavga edenleri ayırdı. Rus turistin burnu, İngiliz turistin ise kolu kırıldı.

OTELİN SAĞLIK EKİBİ TEDAVİ ALTINA ALDI

Turistler otele gelen sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

İngiliz ve Rus turistlerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı o anlar, otelde kalan diğer müşteriler tarafından görüntülendi.