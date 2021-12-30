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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Oteldeki kadın cinayeti çözüldü

İstanbul'da otel odasında öldürülen Tunus uyruklu kadının katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı, cinayeti itiraf etti.

Oteldeki kadın cinayeti çözüldü
Oteldeki kadın cinayeti çözüldü
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Olay Şişli Ergenekon Mahallesi’nde bir otelde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Tunus uyruklu Mariyam Aloui E.G., 3 arkadaşıyla Şişli’de bir evde kalıyordu.

Genç kadın, 28 Aralık akşamı erkek arkadaşının oda kiraladığı bir otele gitti. Mariyam Aloui E.G., eve dönmeyince arkadaşları endişeye kapıldı.

ELLERİ BAĞLI, AĞZI BANTLANMIŞ HALDE BULUNDU

Tunuslu 3 kadın, arkadaşları Mariyam Aloui E.G.’nin kaldığı otele giderek 31 yaşındaki kadının odasına çıktı. İçeriye girdiklerinde ise kadının, elleri ve ayakları bağlı, ağzı bantlanmış halde hareketsiz yattığı görüldü. Durum hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Mariyam Aloui E.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMERALARDAN TESPİT YAPILDI

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri çalışma başlattı. Kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Odayı M.O.A.A.’nın bir günlük olarak tutulduğu belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarına göre Suriyeli M.O.A.A., saat 19.58’de alkol alarak odaya girmiş, 2 saat 21 dakika sonra da Mariyam Aloui E.G. gelmişti. Saat 23.30 sıralarında M.O.A.A. otelden ayrılmış ve odaya da başka kimsenin girmediği tespit edildi. Bunun üzerine polis, cinayet şüphelisi M.O.A.A.’yı yakalamak için harekete geçti. Şüpheli Üsküdar’da gözaltına alındı.

"SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK, HEDİYELER ALDIM"

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, “Birkaç ay önce sosyal medyadan tanıştık. Ona telefon ve bazı şeyler aldım. Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti” dediği öğrenildi. Cinayeti itiraf eden zanlı, emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderildi.

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