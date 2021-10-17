Valilikten yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinde görev yapan bir doktor ile apart otel görevlisi arasında çıkan tartışmanın bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak paylaşılması üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sarıkamış ilçemizde görev yapan ve bir apart otelde kalan doktor ile resepsiyon görevlisi arasında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nda belirtilen iş ve işlemlerden kaynaklı tartışma neticesinde bahse konu olay emniyet birimlerimize intikal ettirilmiştir. Şahısların birbirinden karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine kendi istekleri doğrultusunda polis merkezine getirilmiş, burada gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. Konu ile ilgili soruşturma işlemi adli makamlarca yürütülmektedir."

​​​​​​​Apart otelin avukatı Kemalcan Hotamış da yaptığı açıklamada, "Müvekkilime ait otelde, konaklamakta olan şahsın odasına bir misafir geldi. Yasal yükümlülükler gereği misafir olarak gelen şahsın kimlik bilgisinin sunulması gerektiği müşterilerimize aktarılmıştır. Müşteri ise kimlik ibraz etmekten imtina etmiştir. Bunun üzerine kolluk kuvvetleri durumdan haberdar edilmiştir." ifadesini kullandı.