Otizmin nedir? Belirtileri nelerdir?

Otizm; bireyleri yaşam boyu etkileyen iletişim, davranış ve sosyal etkileşimi olumsuz şekilde etkileyen gelişimsel bir bozukluk olarak bilinmektedir.
Bir Çocuğa Otizm Teşhisi Konabilmesi İçin Görülmesi Belirlenenler Şunlardır;
- Yaşıtı olanlar arasında çekingenlik ve iletişim eksiliği yaşaması,
- Sevdiği ve hoşlandığı şeyleri yaparken diğer kişilerle paylaşmama durumu,
- Sosyal ortama katılamamak ve sorulan sorulara cevap vermemek,
- Konuşurken dilde tutukluk oluşması ve ifade eksikliği yaşama hali ve çocuğun bu durumu hareketleriyle belli etmemeye çalışması,
- Konuşma başlatma ve devam ettirmede sıkıntı yaşama,
- Sürekli tekrarlardan oluşan kalıplaşmış cümleler kurma,
- Gelişime dayalı olarak yapılan sosyal oyunlar yerine hayali olarak oyunlar oynamak,
- Belirli, tekrarlayan aktiviteler ve davranışlar,
- Amacı olmayan işleri ısrarlar tekrarlamak ve yapmaya çalışmak,
- Sürekli nesnelerin parçalarıyla uğraşmak şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Otizmin Diğer Tipik Belirtiler İse;
- Göz kontağı kurmazlar,
- Sarılmaktan ve öpülmekten hoşlanmazlar,
- Çevreye karşı ilgisiz olurlar,
- İsimlerine seslenildiğinde tepkisiz kalırlar,
- Sosyal ve duygusal açıdan etrafa kendilerini kapatırlar,
- İnsanlarla değil cansız şeylerle zaman geçirmeyi tercih ederler,
- İhtiyaçlarını kendileri göstermek yerine başkasıyla işaret etmeye çalışırlar,
- Taklitler yapamazlar veya çok sınırlı yapabilirler,
- Konuşma becerileri gelişmiş olsa da bunu iletişim amaçlı kullanmazlar,
- Söylenenleri ekolalik oldukları için sürekli tekrar ederler,
- Vurgulamaları uygun olmayan yerlerde yaparlar,
- Tek düze ses tonunda mekanik olarak konuşurlar,
- Olmadık yerlerde gülebilirler,
- Sürekli düzenli olmak isterler,
- Rutin olan durumlara farklı tepkiler gösterebilirler,
- Tekrarlayan davranışlar gösterirler,
- Sürekli aynı oyunu oynamak isterler,
- Bazılarında aşırı inatçı olma hali,
- Sıcak ve soğuğa karşı duyarsızlık,
- Sese ve ışığa ani tepkiler verme,
- Kendisine ve çevresindekilere zarar verme durumu,
- Beklemeye karşı sabırsız olma ve yeme bozuklukları olabilmektedir.
Otizm oluşmasında maalesef belli bir neden bulunamamaktadır. Otizm hastalığı olan kişilerin beyin hücreleri farklı bir şekilde çalışmaktadır.
Yapılan araştırmalara göre; hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal vericilerde fazlalık veya eksiklik olduğu düşünülmektedir. Fakat kesin olarak bilinen bir durum; birçok nedenin bir araya gelmesiyle oluşabilen karmaşık bir rahatsızlık olduğudur.
Ülkemizde de otizm rahatsızlığı her 110 çocuktan birinde ortaya çıkabilmektedir.
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