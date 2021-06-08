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HaberlerGündem3. SayfaOtizmli çocuğa saldırıda para cezası - Haberler
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Otizmli çocuğu darbettiği öne sürülen sanığa para cezası

Antalya'nın Serik ilçesinde otizmli çocuğu darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa, 5 bin lira ceza verildi

Otizmli çocuğa saldırıda para cezası - Haberler
Otizmli çocuğa saldırıda para cezası
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AA

Serik 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık K.T, çocuğun ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanık K.T'nin 5 bin lirayla cezalandırılmasına hükmedildi.

AA'da yer alan habere göre, Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı da olan çocuğun avukatı Buğra Kaan Oğuz, kendilerini mutlu eden bir karar çıktığını söyledi.

"HER ZAMAN ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Kendilerine göre adaletin tecelli ettiğini aktaran Oğuz, "Sanık üst hadden para cezasıyla cezalandırıldı. Her zaman çocuklarımızın yanındayız." dedi.

Çocuğun annesi Saniye Saka ise karardan memnun olduklarını kaydetti.Baba Hakan Saka da kimsenin çocuklara bu şekilde davranmasını istemediklerini dile getirdi. Evlerinin karşısındaki apartmana kargo götüren görevli tarafından, fotoğrafları çekildiği gerekçesiyle 14 Ocak'ta darbedildiği iddia edilen 10 yaşındaki çocuğun babası, görevli hakkında polise şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan görevli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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