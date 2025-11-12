Otizmli Veysel'e gözyaşlarıyla veda...
Elazığ'da, kaybolduktan bir hafta sonra, evinden 10 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Veysel Bilen, bugün, dualar eşliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi
Elazığ’da, bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni dün evinden 10 kilometre uzaklıkta atık su arıtma tesisi kanalizasyonda bulundu.
CENAZESİ AİLESİNE VERİLDİ
İHA'daki habere göre Bilen’in cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Küçük Veysel için Akçakiraz Belde Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı..png
Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Veysel Bilen dualarla defnedildi.