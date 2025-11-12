Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otizmli çocuk ne oldu: Otizmli Veysel'e gözyaşlarıyla veda | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Otizmli Veysel'e gözyaşlarıyla veda...

        Elazığ'da, kaybolduktan bir hafta sonra, evinden 10 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan 11 yaşındaki Veysel Bilen, bugün, dualar eşliğinde gözyaşları içinde toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 11:10 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otizmli Veysel'e gözyaşlarıyla veda...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ’da, bir haftadır kayıp olarak aranan otizmli 11 yaşındaki Veysel Bilen'in cansız bedeni dün evinden 10 kilometre uzaklıkta atık su arıtma tesisi kanalizasyonda bulundu.

        CENAZESİ AİLESİNE VERİLDİ

        İHA'daki habere göre Bilen’in cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Küçük Veysel için Akçakiraz Belde Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

        .png
        .png

        Gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından Veysel Bilen dualarla defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Veysel Bilen
        #Elazığ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehit için taziye mesajları!
        20 şehit için taziye mesajları!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Daha çocuktu... İşçiydi... Biçerdöver canını aldı!
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Park yeri bulamadı yaylım ateşi açtı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü
        Viyadük inşaatında iskele çöktü! 4 işçi öldü