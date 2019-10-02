Öldürdüğü patronunun eşine mesaj attı

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre olay Kağıthane'de 25 Aralık 2015 tarihinde meydana geldi. Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında lüks bir araçta Gökhan Arıcan öldürülmüş halde bulundu. Polis olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan araştırmada Arıcan'ın Sanayi Sitesi'nde araç tamir atölyesi olduğu belirlendi. Kafasına tek kurşun sıkılan Arıcan'ın bulunduğu araç ise CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi için kiralanan yeni makam araçlarından biriydi.

ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kısa çalışmanın ardından şüpheliyi tespit etti. Şüpheli polisin ulaştığı bilgilere göre, öldürülen Arıcan'ın yanında çalışan Ercan Peker'di. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonu incelendiğinde önemli bir detay daha ortaya çıktı.

"ARAMIZDA ENGEL KALMADI"

Şüpheli cep telefonunda ‘Zeliş' olarak kayıt ettiği kişiye "Kocanın işini bitirdim. Artık aramızda engel kalmadı. Bana ait mesajları sil" diye mesaj atmıştı. ‘Zeliş' adıyla kayıtlı kişinin öldürülen Gökhan Arıcan'ın eşi Ö.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ö.A. da gözaltına alındı. İncelenen telefonunda, Ö.A.'nın gelen mesajları sildiği ortaya çıktı.

MÜEBBET VE BERAAT

Ercan Peker tutuklandı, Ö.A. serbest kaldı. Yargılama sonunda Ercan Peker ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Azmettiricilikle suçlanan Ö.A. ise beraat etti. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gelinlerinden şüphelenen Arıcan ailesi, olayın peşini bırakmadı, dosyaya girmemiş yeni görüntüler elde etti. Görüntülerde İlgezdi'nin aracını getiren şoför, Gökhan Arıcan'la dükkanın içinde yürürken silahını belinden çıkartıp aracın üstüne bırakıyordu. Bırakılan silahı şüpheli Ercan Peker alıp başka bir odada silahı inceliyor ve kafasına dayıyordu. İddiaya göre bunları yaparken yanında öldürülen Arıcan'ın eşi de vardı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bu görüntüler savcılığa verildi. Dosyayı inceleyen savcılık, Ö.A.'nın beraat kararına itiraz etti. Savcı, şüpheli Ercan Peker ile Ö.A.'nın telefon kayıtlarına göre sık sık görüştüklerini belirtti. Olay günü şüpheli tarafından atılan mesajın polise bildirilmesi yerine şüphelinin isteğini yerine getirerek silinmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Savcı, Ö.A.'nın olayı azmettirdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını talep etti.

"7 KİŞİLİK ÇETE"

Habertürk'e konuşan öldürülen Gökhan Arıcan'ın ağabeyi Serhat Arıcan, kardeşinin 7 kişilik bir çetenin öldürdüğünü iddia etti. Olayın organize bir cinayet olduğunu vurgulayan Arıcan "Olaya ilk bakan savcı FETÖ'den ihraç oldu. Dosyaya eksik bakmıştı. Biz kendisinden de şikayetçi olduk. Ben görmüyorum. Görmediğim halde 7 kişilik çete tespit ettim. Eski savcı ihraç olmasaydı, diğer şüpheliyi de serbest bırakırdı. Ben oyunlarını bozdum" dedi. Yeni görüntülere de ulaştığını ifade eden Arıcan "Şirketindeki güvenlik kameralarını götürdüm açtırdım. Formatlarını da değiştirmişler, silmişler. Oradaki görüntülere ulaştıktan sonra dosyaya bakan yeni savcıya gösterdim. Savcımız onu görünce beraat kararına itiraz etti" dedi.

DOSYADAKİ ÇELİŞKİLER

Soruşturmada soru işaretleri olduğunu anlatan Arıcan, kardeşinin vurulma şekline dair bile farklı raporlar olduğunu söyledi. Arıcan "Görüntülerde koruma silahı bırakıyor. Şüpheli silahı alıyor. Olay o silahla mı yapılmış yoksa başka silahla mı dosyada bu ayrıntı hiç yok. Çünkü kamera görüntülerinin sadece 17.00 ile 21b00 saatleri arasındaki kayıtlarını almışlar. Bu bahsettiğimiz görüntü ise saat 14.00'de oluyor. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Diğer şüphelilerin de tespit edilmesini istiyoruz" diye konuştu.