Geçen 7 Temmuz sabahı, Yeni Garaj- Laleli güzergahında çalışan 6 numaralı halk otobüsüne, Manisa Lisesi önündeki duraktan binen Fatma Gül Fidan, bir süre sonra aniden fenalaştı. Fidan'a diğer yolcular yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada otobüste panik yaşandı. Otobüs şoförü Güngör, bunun üzerine yolun sağında durup, paniği yatıştırıp, yolcularla birlikte Fidan'a ilk müdahaleyi yaparak yardımcı olmak istedi. Ancak, durumun ciddiyetini farkeden Güngör, tekrar direksiyona geçip, korna çalıp, selektör yaparak Fidan'ı Manisa Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Tansiyonu yükseldiği belirlenen Fidan, tedaviye alındı. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.
DHA'nın haberine göre, yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtaran otobüs şoförü Fatma Güngör, "Eski Garaj Durağı'na geldiğimde bir yolcu fenalaştı. Durup, baktığımda, yolcunun bilinci yerinde değildi. Gözleri kapalıydı. Biraz su içirdik. O an ellerimi başıma koyup, 'Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye nasıl yetiştiririm' diye düşündüm. Aklıma Devlet Hastanesi geldi. Dörtlüleri yaktım. Çevre yoluna 'U' dönüşü yaptım. Yolcuların hiçbirini indirmedim. Diğer yolculara sakin olmalarını, teyzeyi hastaneye yetiştireceğimizi söyledim. Kırmızı ışıklarda da durmayıp, mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde geçtim, ters yöne girmek zorunda da kaldım. Fakat, rahatsızlanan yolucuyu hastaneye yetiştirdim. Hemen sedyeye alıp, tedavisi için içeri götürdüler. Daha sonra seferime kaldığım yerden devam ettim" dedi.
Yaşanan olayın ardından ilk fırsatta Fatma Gül Fidan'ı hastanede ziyaret edip, elini öptüğünü belirten şoför Fatma Güngör, "Sağlık durumu iyiydi. Duygu dolu anlar yaşadım" diye konuştu.
Otobüsü evi olarak gördüğünü de dile getiren Güngör, yaşanabilecek benzeri olaylar için yolculardan ve meslektaşlarından sakin olmalarını ve öncelikle hastayı nasıl en kısa sürede hastaneye yetiştirebileceklerini düşünmelerini tavsiye etti.
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