Otogar, köprü ve yollarda bayram yoğunluğu

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gece boyunca hareketlilik yaşandı.

Kurban Bayramı'nda tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Aynı yoğunluk Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Ankara istikametine gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

OTOYOLLARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşandı.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor.

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Artarak devam eden yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

Düzce kesiminde yer alan Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Sinirci, Düzce gişeleri ve Üçköprü mevkilerinde de trafik yoğunluğunun arttığı görülüyor.