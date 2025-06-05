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        Haberler Gündem Güncel Otogar, köprü ve yollarda bayram yoğunluğu | Son dakika haberleri

        Otogar, köprü ve yollarda bayram yoğunluğu

        İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bayram hareketliliği gece boyunca sürdü. Köprülerde de Ankara istikametine yoğun trafik oluştu. Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 06:00 Güncelleme: 05.06.2025 - 06:00
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        Otogar, köprü ve yollarda bayram yoğunluğu
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        İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gece boyunca hareketlilik yaşandı.

        Kurban Bayramı'nda tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu.

        Aynı yoğunluk Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de Ankara istikametine gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

        OTOYOLLARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla yoğunluk yaşandı.

        Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

        Sürücülerin gidecekleri yerlere seyahat etmesi, otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk oluşturuyor.

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        Artarak devam eden yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman düşük hızda ilerliyor. Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal akışında sağlanıyor.

        Düzce kesiminde yer alan Yeşilyayla, Gümüşova rampaları, Sinirci, Düzce gişeleri ve Üçköprü mevkilerinde de trafik yoğunluğunun arttığı görülüyor.

        Otoyol jandarması, söz konusu mevkilerde ulaşımın aksamaması için denetimlerini sürdürüyor.

        Bayram tatili için memleketine giden vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Trafik akışı Akyazı ve Hendek mevkisinde zaman zaman durma noktasına geldi.

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        #haberler
        #istanbul
        #kurban bayramı tatili
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