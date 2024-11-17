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        Haberler Gündem Güncel Otomobil cami duvarına çarptı: 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil cami duvarına çarptı: 8 yaralı

        Tokat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil yol kenarındaki cami duvarına çarptı. Kazada otomobildeki 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 09:25 Güncelleme: 17.11.2024 - 09:25
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        Otomobil cami duvarına çarptı: 8 yaralı
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        Tokat'ta H.K. (42) idaresindeki otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki camiye çarptı.

        Kazada, sürücüyle araçta bulunan Ş.K. (69), N.K. (29), R.A (52), Ü.V. (19), E.K. (4), E.H.K. (8) ve N.N.K. (2) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.

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        #TOKAT
        #trafik kazası cami
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