Fatih’te bir otomobil park halindeki minibüse çarptı. Kaza, 04.00 sıralarında Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre bir aracın sıkıştırması sonucunda Tarık Taran idaresindeki otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Tarık Taran ve Feyzullah B. Araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi çıkardı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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