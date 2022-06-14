Otomobil üretimi yüzde 16 düştü

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılının ilk 5 ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 513 bin 887 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16.2 azalarak 296 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 534 bin 87 adede ulaştı.

Yılın ilk 5 ayında ticari araç üretimi bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 22 artarken, hafif ticari araç grubunda da üretim yüzde 22 arttı.

Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 217 bin 525 olurken, traktör üretimi yüzde 15 oranında azalarak 20 bin 200 adet oldu. Pazara bakıldığında, 2021 yılı ilk 5 ayına göre ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 2 oranında azaldı.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal otomobil satışları yüzde 10 ve yerli otomobil satışları yüzde 19 oranlarında azaldı.

TOPLAM İHRACAT YÜZDE 3 AZALDI

OSD verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 215 bin 892 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 74’ünü oluşturan 380 bin 372 adet taşıt ihraç edildi. Bu senenin Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 22 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 17 artarak 7 bin 290 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre ise, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam otomotiv ihracatı, geçen seneye göre yüzde 3 oranında artarak 12.6 milyar dolar oldu. Euro bazında yüzde 13 artarak 11.5 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7 oranında arttı.