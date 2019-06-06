Sosyal medya fenomeni olan, Facebook’ta yüzbinlerce beğeni alan ve Instagram'da 126 bin takipçisi olan 'Jep'in sahibi, kedisinin otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel medyaya konuşan ve kedinin sahibi olan Nor Azwana Awang, "Otomobilin sesini duyunca camdan baktım ve Jep'i otomobilin tekerine yakınken gördüm. O an çığlık attım ve Jep'in bir süre koştuktan sonra yere düştüğünü gördüm" dediği belirtildi. Ayrıca, Awang'ın kedisi adına açtığı sosyal medya hesaplarını kapatmayı düşünmediği belirtildi.