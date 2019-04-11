İş arkadaşından şikayetçi olmadı

Firuzköy Mahallesi Mezarlık Altı Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesindeki olay geçen salı günü yaşandı.



DHA'nın haberine göre, Ercan Polat adli kişi aracını tamir için buraya getirdi. İşyeri çalışanı Ali Osman Avcı arızalı aracı servis alanına götürmek için çalıştırdığı sırada aracın kontrolünü kaybederek, yine aynı işyerinin oto yıkama bölümünde çalışan Rıfat Dimetokalı'ya çarptı. Dimetokalı'yı önüne alan araç yıkama bölümünün duvarını yıktı. Duvarla aracın arasında sıkışan Dimetokalı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis otomobil sahibin ve Dimetokalı'ya çarpan Avcı'nın ifadesini aldı. Yaralı Dimetokalı'nın kendisine çarpan iş arkadaşı Avcı'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.



Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tamire gelen aracı çalıştıran Avcı, oto yıkamanın önünde temizlik yapan Dimetokalı'ya hızla çarpıyor. Dimetokalı aracın önünde oto yıkama bölümüne doğru sürükleniyor. Kazayı görenler oto yıkamacıya doğru koşuyor.



