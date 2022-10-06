Otomobilini hatalı park edince trafik altüst oldu!

Avcılar'da otomobilini kavşağa park eden sürücü İETT otobüslerinin dönüşünü engelleyince trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

DHA'nın haberine göre, polisin telefonu üzerine gelen sürücü, hemen yakındaki tabelaya rağmen park etme yasağı olduğunu bilmediğini öne sürdü.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İlçede iki caddenin kesiştiği noktada, önceki gün saat 17.00 sıralarında, otomobilini park eden sürücü trafiğin aksamasına neden oldu. Körüklü İETT otobüslerinin kavşaktan dönüşünü engelleyen hatalı park nedeniyle yolda trafik durdu.