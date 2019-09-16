Diyarbak\u0131r da kay\u0131p o\u011fullar\u0131 HDP il binas\u0131 \u00f6n\u00fcnde oturma eylemi yapan ailenin yak\u0131n\u0131n tehdit etti\u011fi iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan HDP Gen\u00e7lik Kollar\u0131 \u00fcyesi S\u00fcleyman B\u00fcy\u00fck tutukland\u0131. DHA n\u0131n haberine g\u00f6re, HDP Diyarbak\u0131r Gen\u00e7lik Kollar\u0131 \u00fcyesi oldu\u011fu belirtilen S\u00fcleyman B\u00fcy\u00fck, iddiaya g\u00f6re 30 A\u011fustos ta PKK l\u0131 ter\u00f6ristlerce da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddia ettikleri o\u011flu S\u00fcleyman \u0131n (18) bulunmas\u0131 i\u00e7in 3 Eyl\u00fcl de HDP \u00f6n\u00fcnde oturma eylemine ba\u015flayan Fevziye-\u015eahap \u00c7etinkaya \u00e7iftinin akrabalar\u0131 olan M.B. ye k\u00fcf\u00fcr i\u00e7erikli mesajlar g\u00f6nderip, tehdit etti. M.B. nin durumu anlatt\u0131\u011f\u0131 ailesinin ba\u015fvurusuyla polis taraf\u0131ndan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. Evinde g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan B\u00fcy\u00fck, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olma ve Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ad\u0131na eylem ve faaliyetlerde bulunma su\u00e7lar\u0131ndan tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.