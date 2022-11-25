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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar oldu?

ÖTV matrah düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. ÖTV matrah limitleri arttırılırken, düzenlemenin araç fiyatlarını nasıl etkileyeceği yeni araç almayı düşünenler tarafından mercek altına alındı. İşte ÖTV matrah limitleri ve düzenleme sonrasında araç fiyatları...

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  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ÖTV matrah limitleri değişirken, düzenleme sonrasında matrah limitleri artırıldı. Peki ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla;

    Otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. AA'nın haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

    Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.
  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

     
  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli otomobillere kayarak cari açığın azaltılması hedefleniyor.

    Ayrıca değişiklikle, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde, matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.
  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    İTHAL OTOMOBİLLERİN MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

    Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

     
  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    Böylece maliye politikası değişikliğiyle; yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.
  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    HEDEF: CARİ AÇIĞIN AZALTILMASI

    Düzenlemenin, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.
  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    MATRAH NE DEMEK?

    Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

     
  • ÖTV matrah düzenlemesi nedir? Matrah düzenlemesi sonrasında araç fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

    MATRAH DÜZENLEMESİ SONRASINDA ARAÇ FİYATLARI!

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