Oud-Heverlee-L - KV Mechelen maçı rakamları

Belçika 1.Lig B Açılış maçında Oud-Heverlee-L ile KV Mechelen, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Oud-Heverlee-L, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. KV Mechelen, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 346 kodlu maçı oynayanlar; Oud-Heverlee-L galibiyet oranı 2.55, beraberlik oranı 2.95, KV Mechelen galibiyet oranı 2.15. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Oud-Heverlee-L son haftadaki Dender EH müsabasında 1-1 berabere kaldı.

KV Mechelen ise Mouscron maçında 3-1 kazandı.

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