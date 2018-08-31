Oulu - HIFK Helsinki rakamlar

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. Oulu, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü HIFK Helsinki takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 28 puanlı Oulu 5. sırada bulunuyor, HIFK Helsinki 36 puana sahip ve 1. sırada. Oulu son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. HIFK Helsinki son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Oulu kazanır 2.20, berabere biter 3.00, HIFK Helsinki kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oulu son hafta oynanan AC Kajaani maçında 0-0 berabere kaldı.

HIFK Helsinki ise Haka karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Oulu, 17 gol attı ve 8 gol yedi.

HIFK Helsinki, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda HIFK Helsinki 15 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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