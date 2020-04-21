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İngiltere’de koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarının başında bulunan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüsü (Covid-19) yenen kişilerin bir düzeyde bağışıklık geliştirebileceğinin umulduğunu ancak bu kişilerin yeniden koronavirüse yakalanabileceğini belirtti.

The Sun gazetesine konuşan Profesör Gilbert, koronavirüsün bağışıklığının ne kadar süreceğine dair kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını söyleyerek, "İnsanları ve hayvanları enfekte eden diğer koronavirüslerden bildiklerimizden yola çıktığımızda bağışıklığın çok uzun ömürlü olmadığını görebiliriz. Bu nedenle Covid-19’u yenen kişilerin gelecekte tekrar enfekte olabileceğini düşünüyorum. Henüz hangi zaman aralığında gerçekleştiğini ise bilmiyoruz. Muhtemelen birkaç yıl beklemek ve görmek zorundayız" dedi.

Oxford Üniversitesi Aşı Profesörü Sarah Gilbert, aşının bireyleri sonsuza dek koronavirüse karşı koruyamayacağı konusunda da uyarıda bulunarak, potansiyel aşı tamamlansa bile bunun insanları ömür boyu koruyamayacağını kaydetti.

Prof. Gilbert, “Koronavirüsün arkasında çok güçlü bir bağışıklık hafıza bırakmama konusunda çok iyi” olduğunu vurgulayarak, ancak Gilbert, üzerinde çalıştığı aşının güçlü bir bağışıklık yaratmaya yardımcı olacağını söyledi.

Prof Gilbert, aşının etkili olacağını umduğunu söyleyerek, "Bu yüzden öğrenmek için denemeler yapmalıyız. Beklentiler çok iyi, ama tam olarak kesin değil. Son güvenlik testleri ve onayları yakında denemeye gönüllüler alındıkça yapılacak. Tüm onaylar hazır olduğunda iyi bir gönüllü havuzumuz olmalı ve oldukça hızlı bir şekilde başlayabilmeliyiz" dedi.