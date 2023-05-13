Oy kullanmada önceliği olan seçmenler ve engelli seçmenlerin oy kullanma durumu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek olan seçmenler "Oy kullanmada kimlerin önceliği var, seçimlerde kimler öncelikli oy kullanabilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte YSK tarafından açıklanan oy kullanmada öncelikli olan seçmenler hakkında merak edilen detaylar...