Oy pusulası örneği 2024: Yerel seçimde kaç oy pusulası var, hangi pusula ne renk?
Mahalli İdareler Seçimlerinde seçmen belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanılacak. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden sorgulayabildi. Peki, "Yerel seçimde nasıl oy kullanılır, kaç tane oy pusulası ve zarf verilecek?" İşte yerel seçimlere dair tüm merak edilen soruların yanıtı...
Yurt genelinde yerel yönetimlerin belli olacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Oy sandığına gidecek seçmenler ise oy pusulaları hakkında ayrıntıları sorguluyor. Peki, 2024 seçimde kaç oy pusulası var, hangi pusula ne renk? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇMEN NEREDE OY KULLANACAĞINI NEREDEN ÖĞRENEBİLECEK?
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK?
Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:
AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARINDA YAŞAYAN SEÇMEN NELER İÇİN OY KULLANACAK?
Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
TÜM PUSULALAR KAÇ ZARFA KOYULACAK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
YEREL SEÇİMDE KAÇ OY PUSULASI VAR?
Tüm pusulaların tek zarfa konulacağı belirtilen yerel seçimlerde 4 adet oy pusulası olacak.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek:
-BEYAZ: Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
-TURUNCU: İl Genel Meclisi üyeleri,
-MAVİ: Belediye Başkanları,
-SARI: Belediye Meclisi üyeliği seçimleri için.
Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
OY PUSULASI UZUNLUĞU
Özellikle büyükşehirlerde aday sayısı çok olduğu için haliyle pusulalar da uzun.
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlanan pusula 97,
- Ankara için hazırlanan 79,
- İzmir için hazırlanan ise 86 cm. uzunluğunda.
Yani seçmenin asıl sınavı kabinde; sabırla pusulayı katlamak, mühürlü tarafın diğer tarafa bulaşmasını önlemek (yoksa oyunuz geçersiz sayılabilir) ve 4 pusulayı da aynı MÜHÜRLÜ zarfa sığdırmak olacak.
31 MART YEREL SEÇİM 2024 SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024
Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024
Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024